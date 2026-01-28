Đắk Lắk: Rơi máy bay quân sự, phi công nhảy dù thoát hiểm

Sáng 28-1, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị một phi công bị thương do rơi máy bay quân sự. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn, bệnh viện đang báo cáo vụ việc với UBND tỉnh.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường tìm kiếm máy bay rơi ở phường Đông Hoà

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, vào sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân, điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), cất cánh lúc 7 giờ 27 phút.

Đến khoảng 7 giờ 44 phút, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư. Khi xác định được vị trí phù hợp, phi công đã bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Máy bay rơi tại khu vực núi Hòn Vinh (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk)

Máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tìm kiếm, tiếp cận hiện trường máy bay rơi.

MAI CƯỜNG