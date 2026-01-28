Tổng Bí thư Tô Lâm: Tỉnh Quảng Ninh chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu

Chiều 27-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đoàn công tác có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh không dàn trải nhiệm vụ mà tập trung chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, tỉnh Quảng Ninh (ẢNH: TTXVN)

Tổng Bí thư cho rằng, Quảng Ninh cần sớm đưa khoa học và công nghệ và số hóa vào lõi điều hành và lõi các ngành. Các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh, số hóa di sản cần được tích hợp thành chương trình tổng thể, tạo năng suất mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công. Đồng thời, thiết lập bộ tiêu chí phát triển mới, công nghệ, môi trường, năng suất và khả năng tham gia chuỗi giá trị… làm căn cứ lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực.

Theo tinh thần Đại hội XIV, tỉnh cần tiếp tục triển khai cải cách thể chế: cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đồng thời, mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng như không gian thử nghiệm chính sách, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân của tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Nhấn mạnh Đại hội XIV đặt ra yêu cầu then chốt, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và bộ máy, lấy đó làm thước đo chất lượng lãnh đạo, Tổng Bí thư chỉ rõ, với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả.

Tổng Bí thư tin tưởng, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và nhân dân cả nước.

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc tết công nhân ngành Than. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư chia sẻ, sau Đại hội XIV, việc đến với anh chị em công nhân mỏ than Quảng Ninh không phải là một hoạt động mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trong bối cảnh mới, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị. Muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, muốn đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thì phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hàng ngày của công nhân. Chọn về với vùng mỏ Quảng Ninh - nơi làm ra nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước - chính là để khẳng định và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng; để lắng nghe, chia sẻ và cùng hành động với những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

TTXVN