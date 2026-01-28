Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 28-1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Thăm gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí và thăm hỏi, trò chuyện với bà Ngô Thị Mận - Phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, trò chuyện với bà Ngô Thị Mận - Phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động nhắc lại, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 5 khóa đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản; là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng gắn bó sâu sắc, am hiểu thấu đáo tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội; luôn nhấn mạnh Quốc hội phải thực sự gắn bó với nhân dân, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Mọi quyết sách lập pháp và giám sát phải phản ánh đúng “nhịp đập của cuộc sống, hơi thở của nhân dân”, không xa rời thực tiễn, không hình thức, không hành chính hóa hoạt động nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết tặng gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho gia đình trong dịp tết cổ truyền của dân tộc và chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được tín nhiệm tái cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với thân nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới thăm, chúc tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của cố Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội XIV vừa qua đã thành công rất toàn diện, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn Đảng.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, đại hội đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về đổi mới tư duy phát triển, phát huy tối đa nội lực, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng thời đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tin liên quan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

ANH PHƯƠNG