Nam sinh hỗ trợ cứu phi công trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk

Khi máy bay gặp sự cố, phi công đã nhảy dù thoát nạn và được một học sinh hỗ trợ ứng cứu, trước khi được đưa đến bệnh viện.

Trưa 28-1, các tuyến đường dẫn vào khu vực máy bay rơi ở chân núi Hòn Vinh, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), đã được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Đường vào nơi máy bay quân sự rơi đang được phong tỏa

Trước khi máy bay quân sự rơi, phi công đã kịp thời nhảy dù, đáp xuống tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk và được em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh) phát hiện và kịp thời hỗ trợ, dìu vào nhà nằm nghỉ ngơi. Sau đó, lực lượng quân đội đã đưa phi công đến bệnh viện điều trị.

Vị trí phi công đã nhảy dù thoát hiểm và đáp xuống phía sau nhà em Khang

Theo Bộ Quốc phòng, sáng 28-1, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay, được lệnh cất cánh lúc 7 giờ, 27 phút. Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ, 44 phút, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Do đó, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện; hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục. Máy bay va vào núi Hòn Vinh, không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

