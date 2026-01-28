Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn và bảo vệ sinh kế cho người dân trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, ngày 28-1, tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt ra quân chiến dịch tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên quy mô toàn tỉnh.

Đồng Tháp hỗ trợ người dân tiêu độc khử trùng bảo vệ đàn vật nuôi

Theo ghi nhận, chiến dịch tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại tập trung, các chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các điểm tập kết, giết mổ. Đặc biệt, tại các xã biên giới và các tuyến đường mòn, lối mở, công tác phun xịt sát trùng được siết chặt nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Chính quyền địa phương đã triển khai các đội phun xịt lưu động, đồng thời cấp phát thuốc sát trùng miễn phí cho các hộ dân với định mức khoảng 40ml cho mỗi 30m² diện tích chuồng trại, loại 100ml cho các hộ chăn nuôi dưới 10 đơn vị vật nuôi tại các vùng có nguy cơ cao, 10 chai thuốc loại 100ml tại các chợ và điểm thu gom gia súc gia cầm để tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ.

Riêng các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm và thuỷ cầm, ngành chức năng yêu cầu chủ động kinh phí mua sắm vật tư, tự tổ chức vệ sinh khử trùng chuồng trại. Chính quyền địa phương và cơ quan thú y sẽ giám sát chặt chẽ.

Trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa và áp lực từ dịch tả heo châu Phi, bệnh dại có dấu hiệu xuất hiện trên địa bàn tỉnh, việc ra quân tiêu độc khử trùng góp phần đảm bảo sinh kế của bà con nông dân. Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân không chỉ dựa vào hóa chất mà cần chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine nhằm giữ vững giá trị chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho dịp tết năm nay.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có tổng đàn heo lớn nhất khu vực ĐBSCL với khoảng 470.000 con. Trong đó, hơn 75.000 con đã được tái đàn từ cuối năm 2025 để phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ngoài ra, đàn chó mèo lên đến 110.000 con và gia cầm 23,8 triệu con… Tính đến nay, ngành chức năng đã hoàn thành công tác khử khuẩn khoảng 85%, dự kiến sẽ hoàn tất 100% trước 12-2.

