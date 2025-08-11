Đồn Biên phòng Roòn tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Đèo Ngang

Chiều 11-8, tại khu vực Đèo Ngang (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khoảnh 1, tiểu khu 151, rừng phòng hộ thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch.

Clip chữa cháy rừng phòng hộ Đèo Ngang

Nhận tin báo và đề nghị hỗ trợ của địa phương, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phụ trách địa bàn đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an, dân quân xã, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương, tổng cộng khoảng 50 người khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Bộ đội biên phòng chữa cháy rừng ở Đèo Ngang

Do địa hình đồi núi, nhiều thực bì khô và thời tiết nắng nóng, ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện thủ công, tạo đường băng cản lửa, phát quang xung quanh để ngăn cháy lan.

Đến 16 giờ chiều 11-8 ngọn lửa được khống chế

Đến 16 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng khoảng 3.000m² rừng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân đốt ong gây cháy lan.

MINH PHONG