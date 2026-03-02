Đề nghị 22 tỉnh, thành ứng phó không khí lạnh, gió mạnh trên biển

Chiều 2-3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Miền Bắc lạnh trở lại từ ngày 3-3. Ảnh minh họa

Theo bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 3-3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Từ đêm 2-3, khu vực vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 3-3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 2-3 đến ngày 3-3, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 22 địa phương ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về ban chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC VĂN