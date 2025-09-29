Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM

Ngày 29-9, tại TPHCM, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Ngô Minh Hải tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một trong số các đại hội điểm của thành phố. Đại hội với sự tham dự của 120 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu khai mạc đại hội

Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM và tiếp nhận các đơn vị cơ sở Đoàn trong khối các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM với gần 1.800 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, phóng viên, biên tập viên.

Trong giai đoạn lâm thời, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng đã phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực; nhiều hoạt động tình nguyện đã được triển khai đồng bộ và thiết thực như: chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, hiến máu nhân đạo, khánh thành sân chơi thiếu nhi, trao học bổng, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, phổ biến pháp luật cho người dân và thanh niên công nhân...

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sức trẻ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, phóng viên, biên tập viên, sinh viên... trong mọi hoạt động. Các chương trình, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới gồm: công trình “Sân chơi tuổi thơ - Gieo mầm hạnh phúc”, công trình “Cổng thông tin tư vấn pháp luật trực tuyến” và chương trình “Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn”.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng và đề cập đến những dấu ấn đặc thù của tuổi trẻ cơ quan Đảng, nhất là vai trò tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công vụ.

Đại biểu Võ Thắm, Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng góp ý về phát huy vai trò “thủ lĩnh số” tại các cơ sở Đoàn

Đại biểu Tam Nguyên, Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng đề xuất tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng đa phương tiện cho phóng viên các cơ quan báo chí

Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động Nguyễn Trần Minh Trí trình bày tham luận “Đồng hành người bạn ngoại thành - Hành trình sẻ chia, trải nghiệm và kết nối tuổi trẻ” tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới cho công tác Đoàn trong khối cơ quan Đảng sau khi hệ thống chính trị thành phố được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí ghi nhận, trong giai đoạn lâm thời và những năm qua, tuổi trẻ các cơ quan Đảng đã khẳng định vai trò xung kích với nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Ngô Minh Hải đề nghị Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ chất lượng cao, giỏi kỹ năng số, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, tiếp tục tổ chức công trình, phần việc thiết thực gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi...

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Khoa Hải đề nghị Đoàn TNCS các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ tới tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tránh hình thức; phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong hội nhập và chuyển đổi số...

Khởi động công trình Thanh niên "Cổng thông tin tư vấn pháp luật trực tuyến" tại đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM. Ba Phó Bí thư gồm: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Thị Hiếu.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Trao hoa chúc mừng đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội

THU HOÀI