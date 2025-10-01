Chiều 1-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm để tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho các hội nghị Trung ương sắp tới và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho Ban Tổ chức Trung ương trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, việc bổ nhiệm không chỉ là sự đánh giá, ghi nhận và tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, mà còn có ý nghĩa tăng cường tham gia của cán bộ lãnh đạo nữ, giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng; tin tưởng đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực từ cơ sở, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận Văn học. Từ tháng 8-2020 đến 6-2025, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; tháng 7-2025, đồng chí tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã trọng thể khai mạc. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo.

Tại đại hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030. Theo đó, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ) là Tiến sĩ Kinh tế và cử nhân lý luận chính trị. Đồng chí Đặng Xuân Phong có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai (trước đây) và từng giữ các chức Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (trước đây).

Từ tháng 1-2025, Đồng chí Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; cuối tháng 6-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới (hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình).

