Đồng chí Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy TP Huế giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưa 17-10, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao q uyết định của Bộ Chính trị đến đồng chí Nguyễn Văn Phương

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy TP Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Phương là cán bộ được đào tạo bài bản, từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế.

Với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ đồng chí Nguyễn Văn Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Phương bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, quê hương giàu truyền thống cách mạng và tiềm năng phát triển.

Đồng chí cam kết kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970, quê ở phường Phong Thái, TP Huế; trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán, cao cấp lý luận chính trị.

MINH PHONG