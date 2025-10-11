69 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận giải thưởng "15 tháng 10"

Sáng 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống (15-10-1956 – 15-10-2025) và trao giải thưởng “15 tháng 10” .

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã ôn lại 69 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội đã ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước trong và ngoài nước, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các cấp bộ hội đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào lớn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí cống hiến, tạo động lực để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 cho 69 cán bộ hội tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.

Trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 cho 69 cán bộ hội tiêu biểu

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội tổ chức hoạt động “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi và diễn đàn giao lưu cùng các diễn giả, chuyên gia trẻ.

Cùng ngày, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi cũng được tổ chức như liên hoan ban nhạc, tốp hát với chủ đề “Khát vọng vươn mình”, chương trình trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và Liên hoan dân vũ quốc tế năm 2025.

BÍCH QUYÊN