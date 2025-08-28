72 đảng viên của phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9, trong đó có đồng chí Nguyễn Phước Chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sáng 28-8, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM đến dự.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại chương trình

Phát biểu ôn truyền thống, đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc nhấn mạnh, mỗi Huy hiệu Đảng là một dấu mốc thiêng liêng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình, mà còn là niềm tự hào lớn lao của toàn Đảng bộ và nhân dân phường Tân Sơn Hòa.

Trung tướng Mai Hoàng và đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Phước Chí

Bí thư Đảng ủy phường bày tỏ mong muốn, các đồng chí nhận Huy Hiệu Đảng mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ tiếp bước, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết; cùng nhau xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Chí chia sẻ tại chương trình

Vui mừng khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Chí (sinh ngày 2-9-1929) bồi hồi nhớ lại kỷ niệm được gặp Bác Hồ tại miền Bắc, dấu ấn sâu đậm đã theo ông suốt chặng đường cách mạng.

Sau đó, đồng chí vào miền Nam chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Ở tuổi này, tôi càng thấm thía giá trị của lý tưởng cách mạng, càng biết ơn Đảng, Bác Hồ cùng đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Phước Chí xúc động.

Trung tướng Mai Hoàng và đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa có 72 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có: 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

CẨM TUYẾT