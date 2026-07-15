Chiều 15-7, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty tại phường Phú Nhuận. Mẹ Nguyễn Thị Ty năm nay 93 tuổi, đang sống cùng con gái. Mẹ có 2 con là liệt sĩ. Dù sức khỏe yếu hơn những năm trước, Mẹ vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui khỏe.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Ty và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ cho đất nước. Đồng chí kính chúc Mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài tại phường Khánh Hội. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm vui khi biết sức khỏe và cuộc sống hằng ngày của Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài ổn định; kính chúc Mẹ luôn sống vui khỏe cùng con cháu.

Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài năm nay 87 tuổi. Mẹ có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là liệt sĩ hy sinh khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Bản thân Mẹ cũng là thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Hiện Mẹ sống cùng con và các cháu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng nhớ Mẹ Bùi Thị Mè. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cùng ngày, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao của Mẹ.

Mẹ Bùi Thị Mè sinh năm 1921, nguyên là Ủy viên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Tây Nam bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế xã hội và Thương binh Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Với những đóng góp to lớn, Mẹ Bùi Thị Mè được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng 1, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 1, Huân chương Giải phóng hạng 2, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Mẹ Bùi Thị Mè có 3 con trai là liệt sĩ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà được TPHCM xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, thể hiện sâu sắc truyền thống nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sắc công tác đền ơn đáp nghĩa phải được triển khai liên tục, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, thực hiện chính sách người có công là chính sách đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, TPHCM luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để triển khai hiệu quả các chính sách đối với người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

THÁI PHƯƠNG