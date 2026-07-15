Đề xuất thí điểm mô hình hải quan là đầu mối duy nhất kiểm tra chuyên ngành

Chiều 15-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình dự luật. Ảnh: CẨM HÀ

Trình bày dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo bổ sung nhiều quy định mới, trong đó có quy định riêng về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua nền tảng thương mại điện tử, bảo đảm tính đồng bộ với Luật Thương mại điện tử…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Vẫn theo người đứng đầu Bộ Tài chính, dự thảo còn sửa đổi, hoàn thiện quy định để đồng bộ với hệ thống pháp luật và thực tiễn; sửa đổi một số nội dung nhằm quy định rõ doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng phải chịu trách nhiệm thực hiện tiêu hủy đối với các loại hàng hóa tồn đọng gây ô nhiễm môi trường; bổ sung quyền chủ động cho cơ quan hải quan trong việc tạm dừng hàng hóa quá cảnh nếu có căn cứ rõ ràng nghi ngờ hàng hóa đó giả mạo sở hữu trí tuệ.

Dự luật cũng bãi bỏ các quy định không còn phù hợp liên quan công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.

Qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi của dự luật. Đối với các chế định mới, cơ quan thẩm tra lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ tác động và yêu cầu đầu tư hạ tầng số trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày quan điểm thẩm tra. Ảnh: CẨM HÀ

Liên quan quản lý đại lý làm thủ tục hải quan, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, Bộ Tài chính chỉ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng xây dựng quy trình quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm.

Tán thành đề xuất thí điểm mô hình hải quan là đầu mối kiểm tra chuyên ngành duy nhất, cơ quan thẩm tra đánh giá cao giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu kiểm tra chuyên ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia; đề xuất Chính phủ nghiên cứu đổi mới toàn diện mô hình này. Trong đó, cơ quan hải quan sẽ đóng vai trò là đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối và thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ: “Trước mắt, có thể triển khai thí điểm mô hình một đầu mối này tại một số địa bàn trọng điểm. Sau khi đánh giá hiệu quả thực tế sẽ hoàn thiện cơ chế để nhân rộng, giúp cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp”.

Về quy định xử lý hàng hóa tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành nhằm giải phóng nhanh chóng mặt bằng cảng, kho, bãi và giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm chủ trì xử lý hàng hóa tồn đọng của các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

ANH PHƯƠNG