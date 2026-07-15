4 tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới

Từ 138 tác phẩm dự thi, ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ 2 năm 2026 đã chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 4 loại hình báo chí.

Bà Lê Thị Thủy và bà Caroline Nyamayemombe trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: DUY ANH

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ 2, năm 2026.

Từ 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả, ban giám khảo lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 4 loại hình báo chí. Các tác phẩm đoạt giải đã tiếp cận vấn đề bình đẳng giới từ nhiều góc độ phong phú, gần gũi với đời sống.

Nhiều tác phẩm tập trung phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực; những rào cản giới trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng; sự thay đổi vị thế của phụ nữ thông qua phát triển sinh kế, ứng dụng công nghệ và tham gia quá trình ra quyết định...

Ban tổ chức trao giải A cho 4 tác phẩm: Nhà an toàn - Mở cửa để “đóng” bạo lực của nhóm tác giả Báo Pháp Luật TPHCM; Phụ nữ miền núi trên “cao tốc số” của tác giả đến từ Báo Phụ nữ Việt Nam; Nỗi đau không nhìn thấy của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam; Bình đẳng giới - nền tảng thúc đẩy tiến bộ xã hội của nhóm tác giả Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

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