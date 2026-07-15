Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 15-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đến nay, tổng số hài cốt được quy tập là 93 bộ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 15-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ được chia thành nhiều tổ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Sau khi khai quật hơn 50m³ đất, lực lượng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.

Công tác tìm kiếm, khai quật được thực hiện khẩn trương, khoa học

Công tác tìm kiếm, khai quật được thực hiện khẩn trương, khoa học

Lũy kế đến hết ngày 15-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Tư lệnh TPHCM đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Quá trình tìm kiếm được triển khai theo phương pháp khảo cổ kết hợp giám định pháp y, từng lớp đất được bóc tách thủ công, tỉ mỉ để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và di vật.

Cán bộ, chiến sĩ đưa hài cốt đến phòng chuyên biệt để lấy mẫu ADN

Công tác lấy mẫu ADN bảo đảm nghiêm ngặt

Công tác quàn hài cốt bảo đảm tính trang nghiêm

Sau khi cất bốc, các hài cốt được vệ sinh, phân loại, ghi nhận đầy đủ vị trí phát hiện; đồng thời lấy mẫu xương, răng phục vụ giám định ADN, lưu mẫu theo đúng quy trình chuyên môn nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt và di vật được bảo quản, quàn tại khu vực riêng với sự trang nghiêm, thể hiện đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 16-7, các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, rà soát kỹ toàn bộ khu vực nghi có dấu tích chôn cất để không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào. Kết quả thực hiện sẽ tiếp tục được cập nhật đến các cơ quan báo chí sau 16 giờ cùng ngày.

MẠNH THẮNG