Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tăng tốc giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng

Chiều 9-9, phát biểu kết luận phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8-2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đề xuất các dự án trọng điểm đầu tư trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác giải ngân đầu tư công chưa căn cơ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét, trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2025, TPHCM đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng vai trò cực tăng trưởng của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận phiên họp

Trong đó, thu ngân sách Nhà nước ấn tượng, đạt hơn 524.000 tỷ đồng (tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024), thu hút vốn FDI đạt hơn 6,8 tỷ USD (tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024). Công tác tháo gỡ vướng mắc, xử lý dự án tồn đọng được triển khai quyết liệt, thành phố đã tháo gỡ 527/838 dự án, khu đất, đạt 62,9% tổng số dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ đạt 425.590 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 2.130 ha. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả này đã khơi thông nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội đem lại niềm tin cho nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư TPHCM, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách, tạo điều kiện triển khai nhiều dự án hạ tầng, nhà ở xã hội và dịch vụ đô thị trọng điểm.

Phân tích sâu các chỉ số kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh “gam màu” khá rõ, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công không bền vững, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thành phố.

Cụ thể, tính đến hết ngày 29-8, thành phố đã giải ngân hơn 51.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, quý 2-2025, tỷ lệ giải ngân tăng lên 43%. Tuy nhiên, 2 tháng qua tăng chưa được 1%, điều đó cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ rõ khâu giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm bị vướng. Nguyên nhân do cấp xã còn lúng túng, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Sở NN-MT với UBND cấp xã, phường chưa rõ; chưa có sự linh hoạt để giải quyết vấn đề đầu tư công của các ngành, các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp xã cần nhìn thẳng sự thật, phân tích rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để khắc phục. Đồng thời, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đề xuất các dự án trọng điểm về đầu tư công trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030. Qua đó, góp phần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng GRDP của thành phố.

Phân tích nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề, thành phố phải tăng trưởng GRDP trên 10% mỗi quý mới đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% của cả năm, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, tham mưu đẩy nhanh tiến độ phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công; rà soát điều chỉnh quy hoạch; tham mưu đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15…

Thúc đẩy tiến độ các dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) Lương Minh Phúc cho biết, năm 2025, ban được giao hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân đạt 55%, Ban phấn đấu đến cuối năm giải ngân 100%. Để đạt kết quả này, Ban tập trung hoàn tất thủ tục khởi công các dự án mới với khoảng 1.850 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp địa phương đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng với hơn 2.000 tỷ đồng; đẩy nhanh các dự án xây lắp với hơn 4.800 tỷ đồng… Ông Phúc cũng kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ cấp xã trong việc điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng…

Giám đốc Ban Giao thông Lương Minh Phúc thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Còn lãnh đạo Ban Giao thông tỉnh Bình Dương (tên chưa thay đổi) cho biết, gần 80% trong tổng số vốn hơn 22.900 tỷ đồng Ban được giao là bố trí cho giải phóng mặt bằng. Việc giải ngân phụ thuộc vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án lớn.

Do đó, Ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, phường xã để tập trung giải ngân. Lãnh đạo Ban Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (chưa đổi tên) cũng khẳng định tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới, thúc đẩy các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đẩy nhanh giải ngân vốn...

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phân tích việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân chủ quan. Do đó, các chủ đầu tư cần tập trung khắc phục, đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, phân rõ các nhóm dự án để tập trung, như nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư, nhóm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, nhóm khởi công mới, nhóm dự án chuyển tiếp và các dự án trong quá trình thanh toán, quyết toán vốn cần tập trung lập hồ sơ thực hiện các quy trình để giải ngân.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại phiên họp

Giải quyết tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ Đồng chí Nguyễn Văn Được nhận xét, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, ổn định bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ rõ chính quyền cấp xã còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ. Theo đồng chí, hiện nay số lượng cán bộ, công chức đã được bố trí đủ, nhưng thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực, nhất là về quản lý đất đai, môi trường, xây dựng… Điều này đặt ra yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ cấp xã. Cùng với đó, cần tập trung đầu tư căn cơ, bài bản 38 tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc hành chính công; đầu tư thiết bị đầu cuối, đường truyền, thiết bị mạng… Về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, đã khảo sát, làm việc với các phường, xã, đặc khu đề nghị báo cáo những vị trí việc làm thiếu cán bộ chuyên môn để sở tổng hợp, tham mưu Thường trực UBND TPHCM chỉ đạo bố trí cán bộ của các sở, ngành về tiếp nhận ngay những vị trí này để giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Xây dựng thành lập 19 tổ địa bàn thuộc 168 xã, phường, đặc khu để quản lý trật tự xây dựng, đô thị. Đồng thời, phối hợp biệt phái gần 900 nhân sự trong đội thanh tra địa bàn (trước đây) của Sở Xây dựng về các xã, phường, đặc khu để quản lý trật tự xây dựng, đô thị. Bên cạnh đó, sở đã tham mưu Bộ Nội vụ xây dựng vị trí việc làm, trong đó đề xuất đưa vị trí việc làm của lực lượng này vào vị trí thuộc phòng kinh tế - hạ tầng đô thị của xã, phường, đặc khu, cũng như tăng cường cán bộ quản lý đất đai, trật tự xây dựng cho cấp xã…

