Đồng chí Nguyễn Văn Được: TPHCM phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025

Sáng 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã báo cáo Chính phủ nhiều nội dung.

Thay mặt chính quyền TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng đã kịp thời, nhanh chóng triển khai Nghị quyết 22 của Quốc hội về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng; đã thống nhất chủ trương cho TPHCM phối hợp với các bộ, ngành điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM) để giúp TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Theo đồng chí, 7 tháng đầu năm, dù trong điều kiện khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới cũng như nội tại nền kinh tế Việt Nam, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương cũng như sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM đã điều hành kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chỉ số đạt và vượt so với kế hoạch như tốc độ tăng trưởng (không tính dầu khí) là 7,49%; thu ngân sách đã đạt 474.000 tỷ đồng, đạt 70,5%. Về giải ngân vốn đầu tư công, TPHCM đã triển khai tổng số vốn là khoảng 151.000 tỷ đồng, đạt 27% so với Chính phủ giao; đã giải ngân 56.000 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch TPHCM giao và đạt 47% so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM đã triển khai đúng, kịp thời như chỉ đạo của Trung ương. 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã vận hành thông suốt, phục vụ nhu cầu liên tục của người dân và doanh nghiệp. Về thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, đến nay đã thực hiện với các hộ gia đình ở 168 xã, phường, đặc khu; còn với hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp, hiện đang thực ở 38 điểm, sẽ hoàn thành 100% trong tháng 9.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, bước đầu vẫn còn một số vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tháng đầu vận hành, tổng số hồ sơ cả nước là 3,487 triệu, trong đó TPHCM là 405.000 hồ sơ, chiếm khoảng 11,6% tổng số hồ sơ cả nước, nhưng bộ máy biên chế xã, phường, đặc khu đang thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương thống nhất trong cả nước về số lượng.

TPHCM có hiện tượng quá tải, “dù anh em ở xã, phường, đặc khu đã cố gắng làm hết sức nhưng vẫn trong tình trạng hết giờ mà chưa hết việc”. Cùng với đó, số lượng truy cập tăng rất nhiều, nhưng hệ thống hạ tầng chưa đầu tư kịp, quá tải trong đường truyền dẫn đến một số hồ sơ bị chậm giải quyết.

Cấp xã cũng thiếu về cán bộ chuyên môn, trình độ không đồng đều. Cán bộ chuyên môn cấp quận huyện chuyển xuống không phủ đều cho hết các xã, phường, đặc khu, do đó có tình trạng thiếu cục bộ cán bộ chuyên môn về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, dự án… dẫn đến lúng túng trong công việc, giải quyết chậm. Đặc biệt là có sự quá tải ở vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách Trung tâm hành chính công của cấp xã, phải giải quyết ký hầu hết hồ sơ cho người dân, ảnh hưởng đến công tác quản lý.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ, TPHCM phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025. TP đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại phát sinh sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung công tác quy hoạch của TPHCM; thực hiện Đại hội Đảng các cấp của UBND TPHCM; thúc đẩy đầu tư công, phấn đấu cuối năm đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế; quyết liệt cụ thể hóa nội dung sửa đổi Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM.

Sau phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Được về tình trạng quá tải của Phó Chủ tịch Phụ trách Trung tâm hành chính công của cấp xã, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước. Do đó, Bộ Nội vụ cần xem xét, đề xuất để giải quyết vấn đề này, đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 của Chính phủ để triển khai thống nhất trong cả nước.

