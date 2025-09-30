Đồng chí Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Chiều 30-9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM

Đồng chí Trần Quang Lâm sinh năm 1973; quê quán tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình trước đây); trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị.

Từ tháng 8-2014 đến tháng 4-2019, đồng chí làm Phó Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT TPHCM; từ tháng 4-2019 đến tháng 2-2025 làm Giám đốc Sở GTVT TPHCM. Từ tháng 2 đến tháng 5-2025, đồng chí làm Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM; từ tháng 5-2025 đến tháng 6-2025 làm Quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; từ tháng 7-2025 đến nay làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.