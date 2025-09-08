Lãnh đạo UBND TPHCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cá nhân



Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM: Tiếp nhận ông Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (trước sắp xếp), đến công tác tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM từ ngày 1-7-2025; bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (trước sắp xếp) đến công tác tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM kể từ ngày 1-7-2025; bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Tiếp nhận ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (trước sắp xếp), đến công tác tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM kể từ ngày 1-7-2025; bổ nhiệm ông Lê Văn Cửa giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Tiếp nhận ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (trước sắp xếp), đến công tác tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM kể từ ngày 1-7-2025; bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhận xét, sau 20 năm thành lập, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã khẳng định vị trí, vai trò, thế mạnh, phát huy được những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Hiện nay, TPHCM có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động phát triển phù hợp với quy hoạch quốc gia và vùng Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chúc mừng các cán bộ nhận quyết định, mong các đồng chí phát huy trình độ chuyên môn, năng lực công tác, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao bắt tay ngay vào công việc, ổn định tổ chức bộ máy, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ để hoạch định nhiệm vụ cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Phạm Đình Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tin tưởng, với truyền thống 20 năm cùng sự đoàn kết, năng lực của tập thể lãnh đạo ban trên cương vị mới, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ khẳng định vai trò là trung tâm, hạt nhân của cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Phạm Đình Dũng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng trao trọng trách mới và cam kết sẽ cùng tập thể đơn vị nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGÔ BÌNH