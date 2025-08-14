Đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng

Sáng 14-8, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 12, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Tam Thắng, TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 7, 8, 9, Nguyễn An Ninh, diện tích tự nhiên 11,76 km2 và 86.240 nhân khẩu thường trú.

Đảng bộ phường có 74 tổ chức Đảng với 5.067 đảng viên. Phường hiện có 10.000 đơn vị kinh tế hoạt động, trong đó 2.270 doanh nghiệp, 7.752 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 27 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm trên 10,6%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 30%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu gợi mở một số vấn đề như: cần rà soát, bổ sung, tiếp thu những ý kiến thảo luận tại đại hội để hoàn thiện chương trình dự thảo hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần I.

Phường cần từng bước đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm trình độ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Thắng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

PHÚ NGÂN