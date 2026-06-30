Sức sống cơ sở

Phường Rạch Dừa thành lập 16 chi bộ khu phố mới

SGGPO

Chiều 30-6, Đảng ủy phường Rạch Dừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 16 chi bộ khu phố mới, đồng thời chỉ định nhân sự cấp ủy chi bộ, khu phố, Ban Công tác Mặt trận và khu phố trưởng.

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Lãnh đạo phường Rạch Dừa tặng hoa chúc mừng cấp ủy các chi bộ khu phố mới

Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định, việc thành lập các chi bộ khu phố mới là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo đảm mỗi địa bàn dân cư đều có tổ chức đảng lãnh đạo, gần dân, sát dân và trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư phường cũng nhấn mạnh, sau sắp xếp quy mô dân số và địa bàn các khu phố lớn hơn, khối lượng công việc tăng lên, đòi hỏi cấp ủy, khu phố và Ban Công tác Mặt trận nhanh chóng thích ứng, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

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Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường (bên phải) tặng hoa chúc mừng cán bộ khu phố

Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, rà soát đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân, đồng thời hoàn thành việc kiện toàn nhân sự còn khuyết trước ngày 15-8-2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các chi bộ mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

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NGUYỄN NAM

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Nguyễn Phúc Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Thủy Rạch Dừa Trần Anh Tuấn Chi bộ Tặng hoa Khu phố Đảng ủy Phó Bí thư Bí thư Đảng ủy

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