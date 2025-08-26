Động đất nhẹ tại Phú Thọ, rung lắc ở Hà Nội

Nhiều người dân ở Hà Nội cho biết tình trạng rung lắc mạnh đã xuất hiện trong tích tắc. Tuy nhiên cơ quan quan trắc địa chấn cho biết tâm chấn ở tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết lúc 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26-8-2025, một trận động đất có độ lớn 3,6 richter đã xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, ở độ sâu khoảng 16km.

Trận động đất này được đánh giá ở cấp rủi ro thiên tai là 0, không gây nguy hiểm. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến.

Tâm chấn của động đất tối 26-8. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Vào thời điểm xảy ra động đất, nhiều người dân ở khu vực Hà Nội cho biết, họ cảm nhận rõ rung lắc mạnh trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí có người nghe thấy tiếng rung giống như thang máy hoặc tiếng động lớn phát ra từ các tòa nhà và đồ vật.

Ngược lại, nhiều người khẳng định không cảm thấy bất kỳ rung lắc nào và chỉ biết về sự việc sau khi có thông tin từ cơ quan chức năng.

PHÚC HẬU