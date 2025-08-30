Pakistan sơ tán nửa triệu người do lũ lụt

Ngày 30-8, chính quyền Pakistan đã sơ tán khoảng nửa triệu người dân do lũ lụt ở phía Đông tỉnh Punjab, sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông dâng cao.

Tân Hoa xã đưa tin, chỉ trong vòng 24 giờ, tại tỉnh Punjab có 22 người thiệt mạng do lũ lụt.

Ông Nabeel Javed, người đứng đầu các dịch vụ cứu trợ của chính quyền tỉnh Punjab, cho biết 481.000 người bị mắc kẹt do lũ lụt đã được sơ tán, cùng với 405.000 gia súc. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt lần này.

Theo ông Irfan Ali Khan, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai của tỉnh Punjab, đây là chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử Punjab. Hơn 800 tàu thuyền và 1.300 nhân viên cứu hộ đã tham gia hoạt động sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các vùng nông thôn gần bờ 3 con sông.

Nước ở 3 con sông chảy xuyên biên giới qua tỉnh Punjab, giáp giới với Ấn Độ, đã dâng lên mức báo động, ảnh hưởng đến hơn 2.300 ngôi làng. Đợt lũ lụt kéo dài từ đầu tuần tới nay đã khiến 30 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong mùa lũ lớn bất thường kể từ tháng 6 đến nay lên hàng trăm người.

Cho đến nay, đã có hơn 500 trại cứu trợ được dựng lên để cung cấp nơi trú ẩn cho các gia đình và gia súc.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, hơn 400 người Pakistan thiệt mạng chỉ trong vài ngày, do mưa lớn gây lở đất ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc vùng Đông Bắc, gần với Afghanistan.

