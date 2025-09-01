Lũ lụt tấn công miền Bắc Thái Lan

Theo Bangkok Post, do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Nongfa, miền Bắc Thái Lan đang trải qua một trong những đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Nước lũ dâng cao tại huyện Lom Kao, tỉnh Phetchabun, Thái Lan. Ảnh: SOONTHORN KONGWARAKOM/ BANGKOK POST

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) cho biết, 5.450 người dân tại các tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son, Phitsanulok, Sukhothai và Phetchabun đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt diện rộng, mất điện, thiếu nước sạch và gián đoạn liên lạc.

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để sơ tán trẻ em, người già và bệnh nhân đến nơi an toàn. Tại tỉnh Phetchabun, mưa lớn kéo dài khiến sông Pasak tràn bờ, nhấn chìm nhiều khu dân cư. Huyện Lom Kao bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 500 hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. 6 ngôi làng bị cô lập hoàn toàn, nước lũ chảy xiết cuốn trôi tài sản.

Nước lũ dâng tại Phitsanulok. Ảnh: CHINAWAT SINGHA/BANGKOK POST

Tại Phitsanulok, nước lũ từ dãy núi Phetchabun đã tràn qua các ngôi nhà ở huyện Noen Maprang và Wang Thong vào sáng sớm 31-8, khiến hàng trăm người dân gặp khó khăn.Trong khi đó, tại các tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son và Sukhothai, gần 2.700 hộ gia đình đang sống trong cảnh ngập sâu, nhiều nơi chưa thể tiếp cận cứu trợ.

Tổng cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo hệ thống áp thấp suy yếu từ bão Nongfa sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong hai ngày 1 và 2- 9, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ ống. DDPM phát cảnh báo qua điện thoại tới người dân tại các vùng nguy cơ cao, yêu cầu khẩn trương di chuyển đồ đạc lên vùng cao và chuẩn bị sơ tán.

PHƯƠNG NAM