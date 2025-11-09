Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Sáng 9-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các doanh nghiệp và UBND 14 tỉnh, thành tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà cho các em học sinh tại lễ khởi công ở điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu

Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, với điểm cầu trung tâm đặt tại xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa), nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

13 điểm cầu còn lại đặt tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng và An Giang. Các Phó Thủ tướng và nhiều thành viên Chính phủ tham dự lễ khởi công tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh – một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền, với 7 xã biên giới – đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025–2026, với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng.

Các máy móc chuẩn bị lễ khởi công tại Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê. 5 công trình còn lại, dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, được bố trí tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình. Đây đều là các công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển giáo dục vùng biên của tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học -THCS Sơn Kim 1. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trường Sơn Kim 1 được xây dựng trên diện tích gần 5ha tại thôn Trưng, quy mô 40 lớp học phục vụ 1.330 học sinh, gồm các hạng mục: khu học tập, khu nội trú 60 phòng, nhà đa chức năng, nhà ăn – bếp bán trú, bể bơi trong nhà, phòng y tế, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 140 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê dự kiến khởi công cùng năm, có quy mô 35 lớp học, phục vụ cho 1.209 học sinh, tổng vốn đầu tư khoảng 154 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quà cho Trường Tiểu học Sơn Kim 1 và Trường THCS Sơn Kim. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn xã Sơn Kim 1. Việc đầu tư các công trình trường học quy mô lớn, hiện đại tại vùng biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập – sinh hoạt, mà còn là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phú Gia, xã Hương Khê. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Theo Bộ GD-ĐT, trong đợt này có 72/100 trường được triển khai xây dựng theo kế hoạch giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2026, kịp đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Riêng các trường thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng sẽ khởi công ngay sau khi khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều người dân ở xã Sơn Kim 1 đến chứng kiến lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trước đó, ngày 18-7-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP triển khai thực hiện. Tổng cộng có 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS sẽ được đầu tư tại 248 xã biên giới đất liền trong giai đoạn 2025 – 2028.

100 trường khởi công trong năm 2025 được xác định là những “trường hình mẫu” về tổ chức, quản lý và cơ sở vật chất. Mỗi trường đều được thiết kế hiện đại, quy mô lớn, đồng bộ, đạt chuẩn mức độ 2 – mức cao nhất theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của ngành giáo dục hiện nay. Đây sẽ là nơi tổ chức đồng thời các hoạt động học tập, sinh hoạt, giáo dục toàn diện về đức – trí – thể – mỹ cho học sinh vùng biên.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, đây không chỉ là một sự kiện lớn của ngành giáo dục hay của các địa phương biên giới, mà là sự kiện mang ý nghĩa quốc gia, sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Tổng mức đầu tư xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp trong giai đoạn đầu tiên là gần 20.000 tỷ đồng.

PHAN THẢO - DƯƠNG QUANG