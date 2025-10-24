Đồng lòng vì thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình

Tại TPHCM - nơi đi đầu về hoạt động đổi mới, sáng tạo, tinh thần thi đua không chỉ nằm trong các phong trào lớn mà lan tỏa, thể hiện ở từng hành động sẻ chia, từng sáng kiến, từng công trình xanh. Từ câu chuyện của người doanh nhân nhỏ giữa bão lũ, của cô gái trẻ lao ra đường cứu người, đến nhóm tình nguyện âm thầm “nhặt” lại màu xanh cho biển…, tất cả làm nên một thành phố nghĩa tình, năng động đang cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới bằng sức mạnh của lòng dân.

Thành quả từ sự gắn kết

Một tin nhắn ngắn gọn của anh Từ Bộ Thông, giám đốc một trung tâm Anh ngữ ở TPHCM, khiến chúng tôi xúc động: “Anh vừa vận động được thêm 20 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng bão”. Trước đó vài ngày, thông qua số tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, anh Thông gửi 20 triệu đồng công ty mình đóng góp để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do cơn bão số 10 gây ra. Những con số có thể nhỏ, nhưng tấm lòng thì lớn. Những điều ấy thật giản dị mà ấm lòng.

Ông Tạ Văn Trường (bìa phải), Chủ nhiệm CLB Biển Xanh cùng các thành viên trong CLB nhặt rác bảo vệ môi trường biển Vũng Tàu. Ảnh: TRÚC GIANG

Câu chuyện của anh Từ Bộ Thông khiến chúng tôi nhớ lại thời điểm TPHCM phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn TPHCM. Đây là phong trào thi đua hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ khi phát động, phong trào nhận được sự đồng hành của đông đảo cá nhân, đơn vị. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 và các ngân hàng trên địa bàn TPHCM đã đóng góp hơn 25 tỷ đồng, MTTQ và các đơn vị đã hỗ trợ sửa chữa 323 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Trong căn nhà khang trang còn thơm mùi sơn mới, ông Lư Hiệp (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) không còn lo lắng về những cơn mưa lớn bất chợt đổ ập đến. “Hồi trước, cứ trời kéo mây đen là lòng tôi lo lắng không yên, căn nhà dột nát, lại nghiêng vách khiến tôi lo sợ nó đổ sập bất cứ lúc nào. Giờ thì tôi yên tâm làm lụng vì đã được an cư”, ông Hiệp bày tỏ. Nhờ sự chung tay của toàn xã hội, nhà ông Hiệp cùng hàng trăm căn nhà dột nát tại TPHCM đã được xây mới khang trang, đưa phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TPHCM trước ngày 30-4-2025 đã hoàn thành 100% trước thời hạn.

Hay từ công trình “Xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà tình thương” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện, nhiều tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp gia đình bà Võ Thị Vĩnh (ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) có một ngôi nhà kiên cố để không còn lo lắng trong những ngày mưa bão. “Trước kia, khi căn nhà chưa được xây sửa lại, mỗi khi mưa, tôi được con trai đưa qua tá túc nhà hàng xóm; vì hễ mưa là nhà ngập, mắt tôi lại mù lòa nên rất khó khăn trong căn nhà dột nát. Giờ thì tôi có thể ngủ ngon trong căn nhà mới này”, bà Vĩnh xúc động nói.

Chung sức lo cho “người lạ”

15 giờ 37 phút một buổi chiều giữa tháng 10, điện thoại của chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân reo lên. Ở đầu dây bên kia, giọng người báo tin dồn dập và gấp gáp: “Máu chảy nhiều lắm, Ngân ơi!…”. Không chần chừ, chị Ngân lập tức lên xe, chạy thẳng về hướng đường Phạm Văn Đồng. Trong vòng 5 phút, chị đã có mặt tại hiện trường. Một người đàn ông gần 70 tuổi nằm bất động bên lề đường, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Trong ánh đèn chớp loang của xe cứu thương, cô gái 9X nhanh chóng băng bó vết thương cho nạn nhân... Nhiều năm qua, chuyện này đã trở thành quen thuộc trong hành trình chạy đua cùng sự sống của Đội 911.

Từ khi thành lập vào năm 2017 đến nay, Đội 911 đã tham gia sơ cấp cứu, hỗ trợ đưa đón nạn nhân đến bệnh viện, thay mặt người nhà nạn nhân thực hiện các quy trình chụp chiếu theo chỉ định của bác sĩ, đảm bảo thông tin sự việc ban đầu và cố gắng liên hệ thân nhân nạn nhân. Hiện đội có 10 thành viên, dù làm ngành nghề khác nhau nhưng đều có điểm chung đáng trân trọng, đó là một trái tim nhân ái và tinh thần thiện nguyện, mong muốn hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra tại các phường thuộc TP Thủ Đức trước đây.

Gần 8 năm qua, chị Ngân cùng đồng đội đã giúp hàng ngàn nạn nhân được sơ cứu kịp thời. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 100 trường hợp bị tai nạn giao thông đã được đội hỗ trợ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện an toàn. Hoạt động 24/7, kể cả ngày lễ, các thành viên Đội 911 luôn sẵn sàng bất cứ khi nào có tin báo. Với chị Ngân, chiếc túi y tế nhỏ, bên trong đựng găng tay, gạc… là “vật bất ly thân”, để chị kịp thời ứng cứu khi cần. Các thành viên của Đội 911 hoạt động miệt mài dù không lương, không thù lao. Chỉ có tình người giữ họ ở lại với hành trình cứu người. “Có những ngày cao điểm, chúng tôi phải xử lý 4-5 vụ nặng nhẹ khác nhau. Người gặp nạn thì xa lạ, chẳng biết tên, chẳng quen mặt. Nhưng khi cúi xuống sơ cứu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, đó như là người thân của mình và cố gắng hết sức”, chị Kim Ngân chia sẻ.

“Nhặt” lại màu xanh cho biển

Sáng cuối tuần, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi biển Vũng Tàu, từng tốp áo xanh lại lặng lẽ đi dọc bờ cát, nhặt từng vỏ chai, mảnh nhựa. Họ gọi nhau thân mật là người “nhặt” lại màu xanh cho biển. Đó là các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Biển Xanh - nhóm tình nguyện do anh Tạ Văn Trường, Chủ nhiệm CLB, khởi xướng và duy trì hơn 2 năm qua.

Tháng 8-2022, CLB Biển Xanh được thành lập với tinh thần thiện nguyện, hướng đến mục tiêu làm cho biển xanh hơn, sạch hơn, đáng sống và đáng đến hơn. Từ nhóm nhỏ ban đầu chỉ 20 người, đến nay CLB Biển Xanh đã có hơn 600 thành viên thường xuyên và hơn 2.000 người tham gia. Từ hành động nhỏ đến hiệu quả lớn, mỗi tháng CLB tổ chức 4 buổi dọn rác định kỳ, thu gom 1-2 tấn rác. Mỗi bao rác được gom, mỗi bãi biển sạch hơn là thêm một lời nhắc về trách nhiệm với môi trường - cũng là một “cuộc thi đua xanh” mà họ kiên trì theo đuổi suốt thời gian qua. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, nhận xét: “Mô hình CLB Biển Xanh là một điểm sáng trong phong trào thi đua dân vận khéo của địa phương. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc gìn giữ cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng hình ảnh thành phố du lịch văn minh, thân thiện”.

Còn tại cảng Gemalink (phường Tân Phước, TPHCM), những ngày cuối tháng 10, không khí làm việc rộn ràng từ sớm. Trên bến, những cẩu trục điện vận hành liên tục, hàng ngàn container được xếp dỡ nhịp nhàng theo lệnh điều phối. Từng ca làm việc nối tiếp nhau thể hiện rõ quy mô và nhịp độ vận hành của một cảng quốc tế hiện đại. Giữa âm thanh kim loại rền vang và nhịp vận hành liên tục của cẩu trục điện, mỗi công nhân Gemalink đều hiểu rõ: an toàn, năng suất, hiệu quả không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là danh dự trong lao động. Ở cảng hiện đại ấy, thi đua không còn là làm nhanh hơn mà là làm “xanh” hơn, thông minh hơn, nhân văn hơn - như cách họ đang biến từng container hàng thành nhịp điệu phát triển bền vững.

Một số phong trào thi đua được TPHCM triển khai hiệu quả - Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Đến ngày 30-6, TPHCM hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM đề ra. - Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”, với mục tiêu đến năm 2025: 80% cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động trong doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng số cơ bản; 100% học sinh THPT, sinh viên được trang bị kỹ năng số; 80% người dân trưởng thành đạt phổ cập tri thức, kỹ năng số trên VNeID. - Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025): đã có 26/61 công trình thuộc 5 lĩnh vực hoàn thành; 35 công trình, chương trình tiếp tục thực hiện. - Phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố” đã phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu của thành phố.

THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG - CẨM TUYẾT