Đồng Nai: 16 tác phẩm đoạt giải báo chí "Ngòi viết vàng" lần thứ 37

Chiều 17-6, tại trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo TP Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí "Ngòi viết vàng" lần thứ 37 năm 2026.

Ban tổ chức trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất

Lần đầu tiên, giải "Ngòi viết vàng" có sự tham gia của các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM. Từ nhiều tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc.

Giải Nhất thuộc về tọa đàm truyền hình trực tiếp “Đồng Nai cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì cho các tác phẩm: loạt Megastory 5 kỳ “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng thịnh vượng” (Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai); loạt Megastory 4 kỳ “Liêm chính số - Nền hành chính vì dân” (Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai) và bài phản ánh 4 kỳ “Đông Nam bộ cất cánh cùng sân bay Long Thành” của nhóm tác giả Trần Văn Phong, Lê Xuân Trung, Nguyễn Văn Nhang (Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đồng Nai Trần Nam Đông trao giải Nhì cho nhóm tác giả Báo Sài Gòn Giải Phóng

Giải Ba có 5 tác phẩm được vinh danh, gồm podcast thời sự “Những công sở không chịu... tắt đèn”; loạt Megastory “HIV - Khi cánh cửa không khép lại”; bài phản ánh “Triệu mái nhà: Điểm sáng từ thủ phủ công nghiệp Đồng Nai”; loạt bài “Đồng Nai trước ngưỡng cửa lên thành phố” của Báo Nhân Dân; loạt bài “Lập thành phố Đồng Nai: Thêm cơ hội bứt phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của Báo Tuổi Trẻ.

Ban tổ chức trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Ba

Ban tổ chức còn trao 7 giải Khuyến khích cho những tác phẩm có chất lượng tốt.

Nhà báo Trần Nam Đông, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đồng Nai, nhận xét, thời gian qua, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai không ngừng nỗ lực, sáng tạo ở nhiều loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm chất lượng đã phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật của địa phương; kịp thời phát hiện, cổ vũ các mô hình mới, nhân tố mới, lan tỏa các giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tính chiến đấu của báo chí cách mạng.

PHÚ NGÂN