Tìm thân nhân liệt sĩ qua di vật bút máy và lược chải đầu tại Đồng Nai

Ngày 1-8, Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai thông báo tìm kiếm thông tin về liệt sĩ qua các di vật được phát hiện.

Các di vật được tìm thấy tại Lô cao su 97, tổ 5, Đội cao su Bình Minh, ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP Đồng Nai, gồm một cây bút màu sữa khắc tên "Hiển", mặt sau khắc hình máy bay; một cây bút màu xanh khắc dòng chữ "UOC UO", bên cạnh khắc "SN-39" và một chiếc lược có khắc chữ "Ky...".

Cây bút có khắc chữ "Hiển". Ảnh: ĐỘI K72 CUNG CẤP

Đội K72 đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân nếu nhận biết các di vật trên hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ sớm liên hệ với đơn vị để phục vụ công tác xác minh danh tính.

Chiếc lược có khắc chữ "KY" được tìm thấy. Ảnh: ĐỘI K72 CUNG CẤP

Tại Lô cao su 97, Đội K72 triển khai tìm kiếm từ giữa tháng 7-2026. Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật như súng AK, tăng võng, bình tông, dép cao su, bút, lược cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Đến ngày 26-7, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Cây bút được tìm thấy. Ảnh: ĐỘI K72 CUNG CẤP

Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai đã phát thông báo kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ xác minh danh tính liệt sĩ.

PHÚ NGÂN