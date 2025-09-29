Đồng Nai: Cán chết người, tài xế xe tải lĩnh án

Theo cáo trạng, trưa 28-8-2024, Tân lái ô tô tải loại 15 tấn chở Nguyễn Văn Được là phụ xe đi trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (trước đây) về Đồng Nai. Do trời mưa, Tân bật xi nhan bên phải rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T.H.D (39 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh T.H.D ngã xuống, bị bánh xe trước bên phải xe ô tô cán qua người. Tài xế Tân dừng ô tô lại nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe nên lái xe đi tiếp vào khu vực cây xăng khiến bánh sau ô tô cán thêm lần nữa vào người anh T.H.D, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Tân tại phiên xét xử

Tại tòa, bị cáo Tân khai khai do trời mưa mù, không thấy xe máy nên xảy ra tai nạn khi rẽ phải và không nghe tiếng va chạm mà chỉ nghĩ cán trúng đá to và không nghĩ có người nằm dưới bánh xe.

Lúc rẽ vào trong lề đường, thấy gồ ghề, bị cáo nói với phụ xe là “sụp nắp cống rồi” và chạy tiếp. Tân khai tốc độ khoảng 30km/giờ nhưng hồ sơ vụ án thể hiện vận tốc xe lên tới 49km/giờ thì bị cáo lý giải “xe bị cáo rớt công tơ mét, chỉ cảm nhận bằng tua máy”.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo vô ý nhưng gây chết người nên đề nghị nghị HĐXX xem xét áp dụng khoan hồng khi lượng hình và đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, có tác động gia đình cùng khắc phục số tiền 50 triệu đồng; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có đơn xác nhận của địa phương. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo Tân mức án 2 năm 6 tháng giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, phạt bổ sung cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Đồng thời tuyên buộc bị cáo cùng bị đơn dân sự liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng, và cấp dưỡng cho mẹ bị hại gần 5 triệu đồng/tháng cho đến khi bà qua đời.

