TPHCM: Bắt nhóm sản xuất dầu gió giả

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các đối tượng bị bắt giam

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hoàn (sinh năm 1989, chủ mưu), Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1990, vợ của Hoàn), cùng các nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất hàng giả. Các đối tượng đều cư trú tại TPHCM.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 13-12, đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Bình Mỹ (TPHCM) tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ, phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu.

Các tem nhãn phục vụ việc sản xuất dầu gió giả

Hỗn hợp được tạo thành theo tỷ lệ tùy ý, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu - dung môi - chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương; không có tác dụng điều trị, giảm đau, sát khuẩn như bao bì thể hiện và tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu. Đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Hóa chất các đối tượng sử dụng sản xuất dầu gió giả

Sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra tiếp tục khám xét địa điểm thứ 2 tại đường Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ, thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Dầu gió giả thành phẩm

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN ANH