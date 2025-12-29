Trộm 66 điện thoại Iphone, lãnh 14 năm tù

Tuấn đeo găng tay, khẩu trang, đem theo kìm rồi trèo từ khách sạn qua cửa hàng, cắt mái tole đột nhập vào lấy trộm 66 điện thoại Iphone các loại.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn tại phiên tòa

Sáng 29-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1990, trú tại thành phố Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản”. Được biết, Tuấn là đối tượng từng có 3 tiền án “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, từ ngày 19 đến ngày 22-1-2024, Tuấn sử dụng căn cước công dân của người khác đăng ký thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên), tỉnh An Giang.

Lợi dụng lúc cửa hàng CH Táo 47H không có người canh giữ bên trong, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 22-1, Tuấn đeo găng tay, khẩu trang, đem theo kìm rồi trèo từ khách sạn qua cửa hàng, cắt mái tole đột nhập vào lấy trộm 66 điện thoại Iphone các loại và 1 micro, 1 tai nghe không dây đã qua sử dụng. Tổng trị giá trên 635 triệu đồng.

Tuấn đem đi tiêu thụ 33 điện thoại, 1 micro, 1 tai nghe. Số điện thoại còn lại Tuấn đem về chỗ ở cất giấu.

Đến ngày 24-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (nay là Công an xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, thu giữ 33 điện thoại di động do Tuấn lấy trộm và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngày 23-6-2025, Tuấn bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và buộc bị cáo có trách nhiệm trả lại cho bị hại số tiền theo trị giá 33 điện thoại di động không thu hồi được.

NAM KHÔI