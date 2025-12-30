Khởi tố thêm 15 đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 người về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Quá trình điều tra xác định, nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ – mua bán nợ và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc.

Từ đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện dấu hiệu phạm tội có tổ chức tại Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.

Nhóm đối tượng Công ty Lê Phong Gia Lai và nhóm do Đức cầm đầu

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (ở đường Trường Lưu, phường Long Phước) do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3-2025, thực chất sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỷ lệ 30-50% tổng số tiền đòi được từ người vay nợ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu Ban Chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (ở đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông) do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7-2023, là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng 20-30% số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; 35-40% đối với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự như công ty Lê Phong Gia Lai.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Đối với nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức, Đức làm Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh (trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải). Từ tháng 4-2025, Nguyễn Trung Đức tụ tập bạn bè và thành lập 1 nhóm người gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê.

Hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đã “môi giới” cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ để thực hiện ký kết hợp đồng đòi nợ thuê; nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức “môi giới” và trực tiếp cùng Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ thuê.

Các đối tượng tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TPHCM đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết theo con đường tố tụng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi bị đe dọa, cưỡng ép.

VĂN ANH