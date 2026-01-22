Xã hội

Đồng Nai: Cháy cửa hàng điện máy, 2 mẹ con tử vong

Sáng 22-1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện máy trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, khiến 2 mẹ con tử vong.

Vụ cháy cửa hàng điện máy tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại cửa hàng điện máy nên báo cơ quan chức năng. Công an phường Long Khánh đã huy động lực lượng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, tổ liên gia an toàn PCCC và người dân tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và gần 7 giờ thì dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn làm chị Đ.Q. (sinh năm 2000) và con là N.V.A. (sinh năm 2025) tử vong. Căn nhà diện tích khoảng 1.400m² cùng nhiều hàng hóa, thiết bị điện và tài sản của gia đình bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.

