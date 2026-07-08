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Xe máy va chạm xe tải cùng chiều, nam thanh niên tử vong tại chỗ

SGGPO

Ngày 8-7, Công an xã Châu Pha (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải trên đường Phú Mỹ - Châu Pha, khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường
Lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 7-7, trên đường Phú Mỹ - Châu Pha, đoạn qua ấp Tóc Tiên 1, xã Châu Pha, xe máy biển số 72F2-028.x do anh N.H.Đ (19 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông theo hướng Châu Pha đi Phú Mỹ, va chạm với xe tải biển số 50E-085.6x do ông P.M.T (41 tuổi, quê Đồng Tháp) cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

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Đoạn đường xảy ra tai nạn xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công. Mặt đường còn nhiều ổ gà, sỏi đá và sau cơn mưa xuất hiện nhiều vũng nước. Hệ thống chiếu sáng tại khu vực cũng khá yếu, tầm quan sát của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Đối với nạn nhân, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định các chỉ số liên quan.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa

Công an xã Châu Pha TPHCM tai nạn giao thông Phú Mỹ - Châu Pha tử vong tại chỗ.

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