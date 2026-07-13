Vụ tài xế bị hành hung ở Củ Chi: Mâu thuẫn do không nhường đường

Công an xã Củ Chi (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét những người liên quan vụ tài xế xe tải bị hành hung sau va chạm giao thông. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn khi một tài xế cho rằng bị hại không nhường đường.

Công an xác minh vụ nhóm người chặn đường, hành hung tài xế. Clip: NGUYỄN TÂN

Chiều 13-7, Công an xã Củ Chi phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc (Phòng Cảnh sát giao thông - PC08, Công an TPHCM) tiếp tục xác minh, điều tra vụ một tài xế xe tải bị nhóm người hành hung xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Theo cơ quan công an, đơn vị đã lập biên bản tiếp nhận tin báo về tội phạm, lấy lời khai người bị hại, đồng thời xác minh chủ sở hữu và người điều khiển hai xe tải mang biển kiểm soát 51D-770... và 61C-324... để điều tra.

Theo trình báo của ông N.N.Q. (51 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ, TPHCM), khoảng 23 giờ 50 ngày 11-7, khi điều khiển xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ cầu vượt An Sương đến cầu vượt Củ Chi, ông bị tài xế xe tải biển số 51D-770... vượt lên chặn đầu, chửi bới vì cho rằng không nhường đường. Sau đó, phương tiện này liên tục lấn ép, dẫn đến va chạm làm hư hỏng gương chiếu hậu của cả hai xe.

Tiếp tục lưu thông đến đường Phan Văn Khải, gần Bệnh viện Xuyên Á, xe của ông Q. bị xe tải biển số 61C-324... chặn đầu, trong khi xe tải 51D-770... cũng chạy đến áp sát. Ông Q. trình bày do lo ngại bị tấn công nên đã lấy một thanh kiếm mang theo để tự vệ.

Hai bên tiếp tục cự cãi, sau đó ông Q. cho biết bị nhiều người khống chế, quật ngã và dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn, nhóm người liên quan lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Q. tại bệnh viện

Ông Q. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Sau khi sức khỏe ổn định, ngày 12-7, ông đến Công an xã Củ Chi trình báo vụ việc.

Hiện Công an xã Củ Chi phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc tiếp tục truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN