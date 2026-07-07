Đắk Lắk: Chồng đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn về quê

Chiều 7-7, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21-6, Ngọ và vợ là bà Nguyễn Thị Y. (57 tuổi) vào rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để cắt cành cà phê. Trong lúc chuẩn bị cắt cành thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, Ngọ mở cốp xe lấy một tua vít đâm nhiều nhát vào người bà Y. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Ngọ bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng thời điểm, người thân liên lạc với bà Y. không được nên vào rẫy tìm thì phát hiện sự việc nên trình báo Cơ quan công an.

Đối tượng Ngọ tại Cơ quan công an

Từ các dấu vết tại hiện trường, trên người nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan công an xác định Ngọ là nghi phạm gây án. Quá trình truy vết, lực lượng công an xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê tại Hà Tĩnh.

Sau khi được Cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều 22-6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG