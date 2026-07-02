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Đầu xe container bốc cháy khi đang lưu thông

SGGPO

Ngày 2-7, Công an phường Bình Hưng phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20, Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ cháy đầu xe container khi đang di chuyển trên đường. 

Clip hiện trường vụ việc do người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, xe container mang BKS 51C... đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 1A, tài xế phát hiện xe có mùi khét và khói bốc lên.

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Hiện trường vụ việc

Tài xế dừng xe, cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, phần đầu xe nhanh chóng bị lửa bao trùm. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, gây ách tắc cục bộ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 tiếp cận hiện trường để phong tỏa, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

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cháy cháy xe container Xe container bốc cháy TPHCM

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