Đầu xe container bốc cháy khi đang lưu thông

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, xe container mang BKS 51C... đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 1A, tài xế phát hiện xe có mùi khét và khói bốc lên.
Tài xế dừng xe, cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, phần đầu xe nhanh chóng bị lửa bao trùm. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, gây ách tắc cục bộ.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 tiếp cận hiện trường để phong tỏa, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ việc.