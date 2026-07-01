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Điều tra vụ người phụ nữ bị sát hại

SGGPO

Chiều 1-7, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phong tỏa, khám nghiệm hiện trường trên đường 20 để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, người dân sống gần hiện trường nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ một căn nhà. Ít phút sau, khi đến kiểm tra, người dân phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương.

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Hiện trường vụ án

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là người chồng tên L.T.Đ. (sinh năm 1999, ngụ TPHCM). Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đ. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng của người vợ.

Sau khi gây án, Đ. rời khỏi hiện trường. Sau đó đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú.

Theo người dân địa phương, nạn nhân mới sinh con hơn 2 tháng.

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