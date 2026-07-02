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Khởi tố 7 bị can trong đường dây đăng tải hơn 26.000 phim lậu

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong đường dây tạo lập hơn 100 website để đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim, thu lợi khoảng 12,85 triệu USD tiền quảng cáo.

7 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an
7 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Khuya 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và tội “Rửa tiền”; Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4-2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 website để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Các website này thu hút lượng lớn người dùng trong và ngoài nước truy cập xem phim, qua đó các đối tượng thu khoảng 12,85 triệu USD tiền quảng cáo, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng.

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Tạo lập hang trăm website để đăng tải phim lậu Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

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