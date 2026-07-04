TPHCM: Phát hiện thi thể không đầu trong bao bố

Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Hiệp Bình đang điều tra vụ án chết người chưa rõ nguyên nhân.

Sáng 3-7, khi nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp tại khu vực bờ kè, phía sau công ty may mặc (đường 17, phường Hiệp Bình, TPHCM) phát hiện bao bố màu xanh bốc mùi hôi.

Kiểm tra bên trong, người này phát hiện thi thể nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình, móng tay và móng chân sơn màu hồng, không có hình xăm. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ba lỗ và quần đùi màu đen.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nạn nhân tử vong hơn 4 ngày trước thời điểm được phát hiện. Thi thể không còn phần đầu và cổ, một số bộ phận trên cơ thể đã bị tách rời.

Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, hoặc qua số điện thoại 0693.187.200 để phối hợp giải quyết.

BẢO KHÁNH - XUÂN PHƯƠNG