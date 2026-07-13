Công an xác minh vụ tài xế xe tải bị nhóm người hành hung ở Củ Chi

Ngày 13-7, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ một tài xế xe tải bị nhóm người chặn đường, hành hung trước cổng Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi.

Công an xác minh vụ nhóm người chặn đường, hành hung tài xế. Clip: NGUYỄN TÂN

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm hung khí, vật giống tuýp sắt lao vào đánh một tài xế ngay trên đường, khiến nhiều người bức xúc.

Hiện trường vụ việc

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 23 giờ 50 ngày 11-7, ông N.N.Q. (51 tuổi), điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ ngã tư An Sương về xã Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn với một xe tải khác.

Trong quá trình di chuyển, một xe tải BKS 51D-770xx nhiều lần vượt lên, chèn ép xe ông Q. Khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, hai xe xảy ra va quẹt, làm hư hỏng kính chiếu hậu.

Sau va chạm, hai phương tiện tiếp tục di chuyển. Khi đến khu vực gần cổng Khu công nghiệp Tân Phú Trung, một xe tải mang BKS 61C-324xx chặn đầu xe ông Q. Tại đây, ông Q. xuống xe và xảy ra cự cãi với một nhóm tài xế.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ

Gia đình nạn nhân phản ánh, sau đó một số người cầm dao và cây sắt lao vào hành hung ông Q. Toàn bộ diễn biến được một số tài xế và người dân ghi lại bằng điện thoại.

Thấy cha bị đánh, con gái ông Q. xuống xe can ngăn cũng bị đánh trúng vùng mặt. Người dân xung quanh sau đó đến can ngăn, nhóm người liên quan rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong đêm.

Gia đình cho biết ông Q. bị chấn thương vùng mặt, gãy mũi và đã đến cơ sở y tế điều trị. Sau vụ việc, nạn nhân đã trình báo Công an xã Củ Chi. Gia đình cũng đang tiếp tục thu thập hình ảnh từ camera và các đoạn clip của người đi đường để cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ điều tra.

Thời gian qua, Công an TPHCM liên tục cảnh báo về các vụ việc người tham gia giao thông không kiềm chế được cảm xúc sau va chạm, dẫn đến cự cãi, hành hung, thậm chí sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, bảo đảm an toàn, phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật; không tụ tập, mang theo hung khí hoặc có hành vi kích động, hành hung người khác. Người dân được khuyến khích chủ động cung cấp hình ảnh, video và các thông tin liên quan để hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN