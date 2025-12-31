Phú Quốc cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng

Chiều 31-12, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Kim Loan ký thông cáo về việc cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng trực tuyến và khuyến cáo đảm bảo quyền lợi du khách trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Nhân viên khách sạn ở Phú Quốc phục vụ du khách

Theo thông cáo, thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội và nền tảng trực tuyến xuất hiện thông tin phản ánh về việc du khách đặt phòng khách sạn qua ứng dụng (app/website) nhưng khi đến Phú Quốc thì không có phòng, phải thuê nơi lưu trú khác với giá cao, gây tâm lý hoang mang cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về du lịch tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung phản ánh.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, làm việc với một số cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, nhất là các cơ sở theo thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành xác định một số cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ nghiêm các quy định về niêm yết giá hoặc chưa niêm yết đầy đủ nội quy của cơ sở lưu trú.

Phần lớn các trường hợp phản ánh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của du khách, cụ thể như đặt phòng qua các website, ứng dụng không chính thống, không có pháp nhân rõ ràng (website/app ảo); không có xác nhận đặt phòng hợp lệ từ cơ sở lưu trú; chuyển tiền qua các kênh không được bảo đảm, không liên hệ xác nhận trực tiếp với khách sạn trước khi đến.

Một số trang mạng xã hội đã chia sẻ, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ dẫn đến việc hiểu nhầm, lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, minh bạch; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm quy định về giá, gian lận thương mại, xâm hại quyền lợi du khách, đồng thời không để các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc hiện tại và trong tương lai.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, xác minh các phản ánh của du khách; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Việc bảo đảm quyền lợi du khách, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, minh bạch là trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần duy trì uy tín và thương hiệu du lịch Phú Quốc.

Để bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, chính quyền đặc khu Phú Quốc đề nghị và khuyến cáo người dân, du khách và các tổ chức, cá nhân chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, bình luận, lan truyền các thông tin chưa được cơ quan chức năng xác minh, kiểm chứng. Du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách khi có nhu cầu đặt phòng chỉ nên đặt qua các ứng dụng, website uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng.

NAM KHÔI