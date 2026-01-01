Lâm Đồng đón những du khách đầu tiên năm 2026

Sáng 1-1-2026, tại sân bay Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón những du khách đầu tiên trong năm 2026.

Video: Những du khách đầu tiên đến Lâm Đồng bằng đường hàng không. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Lâm Đồng năm mới 2026 mang ký hiệu VN – 6172 từ TPHCM đi Đà Lạt, chở theo hơn 200 hành khách. Tại đây, trong không khí vui tươi, rộn ràng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tặng quà lưu niệm đến những du khách vừa đặt chân đến địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chào đón du khách tại sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoạt động chào đón những du khách đầu tiên thể hiện tấm lòng của du lịch Lâm Đồng với du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là dịp nhằm tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Lâm Đồng thân thiện, mến khách, góp phần đảm bảo thực hiện chỉ tiêu năm 2026 đón hơn 25 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong năm 2025, hoạt động du lịch tại Lâm Đồng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách phục vụ đạt 20,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch, trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỷ đồng, khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại buổi đón những du khách đầu năm 2026:

Chị Hoàng Thu Hà (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên đến Đà Lạt và rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của tỉnh Lâm Đồng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các du khách được chào đón sau khi xuống máy bay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách được mời sử dụng đặc sản dâu tây Đà Lạt sau khi xuống sân bay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chào mừng những du khách đầu năm 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN