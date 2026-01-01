Lâm Đồng đón những du khách đầu tiên năm 2026

Theo đó, chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Lâm Đồng năm mới 2026 mang ký hiệu VN – 6172 từ TPHCM đi Đà Lạt, chở theo hơn 200 hành khách. Tại đây, trong không khí vui tươi, rộn ràng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tặng quà lưu niệm đến những du khách vừa đặt chân đến địa phương.
Hoạt động chào đón những du khách đầu tiên thể hiện tấm lòng của du lịch Lâm Đồng với du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là dịp nhằm tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Lâm Đồng thân thiện, mến khách, góp phần đảm bảo thực hiện chỉ tiêu năm 2026 đón hơn 25 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Trong năm 2025, hoạt động du lịch tại Lâm Đồng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách phục vụ đạt 20,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch, trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỷ đồng, khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.
>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại buổi đón những du khách đầu năm 2026: