Phú Quốc kêu gọi doanh nghiệp nâng cao chất lượng mùa du lịch cao điểm

Chiều 30-12, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết địa phương vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, khuyến khích giữ uy tín, nâng cao chất lượng dịch vụ trong mùa du lịch cao điểm.

Du khách thưởng thức các món ăn ở đặc khu Phú Quốc

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào mùa cao điểm. Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng hướng tới năm APEC 2027.

Trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tạo dựng hình ảnh, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách, qua đó góp phần quyết định uy tín, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch Phú Quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua phản ánh của người dân và du khách, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tổ chức thu vé dịch vụ vào cổng, giá dịch vụ chưa được niêm yết rõ ràng hoặc cách thức tổ chức phục vụ chưa thật sự phù hợp, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và chất lượng, đồng thời giữ vững uy tín thương hiệu du lịch địa phương, UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch giá vé, giá dịch vụ (nếu có thu), bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết cho du khách trước khi sử dụng dịch vụ; chủ động rà soát hình thức thu vé dịch vụ vào cổng, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, không gây hiểu nhầm hoặc bức xúc cho du khách.

Các doanh nghiệp được khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả kinh doanh; đồng thời giữ gìn uy tín, hình ảnh doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, bền vững trong mùa du lịch cao điểm và những năm tiếp theo.

UBND đặc khu Phú Quốc mong nhận được sự hợp tác, đồng hành và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp nhằm cùng xây dựng hình ảnh Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và đáng tin cậy đối với du khách.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, năm 2025, địa phương ước đón trên 8,2 triệu lượt du khách, vượt 18,11% kế hoạch và tăng hơn 38,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt.

