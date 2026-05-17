Pháp luật

An ninh - trật tự

Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng dùng “bom xăng” tấn công nhà dân

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai thông tin, vừa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại TP Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

2026-05-17.16-58-55.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng dùng "bom xăng" tấn công nhà dân

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng “bom xăng” tấn công trong đêm.

2026-05-17.16-59-14.jpg
Hiện trường vụ việc

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng Công an phường đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để tấn công.

Khoảng 23 giờ ngày 13-4-2026, nhóm đối tượng châm lửa ném “bom xăng” vào sân nhà anh K., làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 xe mô tô.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Võ Trung Kiên Công an phường Trị An Công an TP Đồng Nai Nguyễn Thành Đạt Võ Tuấn Anh T.V.K. Bom xăng Nguyễn Đức Hải Phê Tống đạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn