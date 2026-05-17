Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng dùng “bom xăng” tấn công nhà dân

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai thông tin, vừa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại TP Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng dùng "bom xăng" tấn công nhà dân

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng “bom xăng” tấn công trong đêm.

Hiện trường vụ việc

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng Công an phường đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để tấn công.

Khoảng 23 giờ ngày 13-4-2026, nhóm đối tượng châm lửa ném “bom xăng” vào sân nhà anh K., làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 xe mô tô.

