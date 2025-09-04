Đồng Nai kích hoạt cảnh báo mùa mưa bão

Ngày 4-9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trước những dự báo về một mùa mưa bão khắc nghiệt, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4253/UBND-KTN, yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính quyền và lực lượng chức năng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt nhằm chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai tích cực dọn bùn đất bị sạt lở do mưa lớn kéo dài xảy ra ngày 2-9 trên đoạn Quốc lộ 14C qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa cho phương tiện lưu thông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 6 đến 11-2025, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 5-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-6 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Đồng Nai nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa mưa.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-MT giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các sở ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật và triển khai phương án phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Rà soát an toàn hồ đập, đê điều, hệ thống thoát nước và quy trình xả lũ được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tích cực dọn bùn đất bị sạt lở do mưa lớn kéo dài xảy ra ngày 2-9 trên đoạn Quốc lộ 14C qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa cho phương tiện lưu thông

Ngoài tập trung ứng phó thiên tai, Đồng Nai còn chú trọng vai trò của công nghệ trong giám sát, cảnh báo sớm và xử lý môi trường sau thiên tai như rác thải, xác động vật và ô nhiễm nguồn nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trước ngày 10-9, đồng thời xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Các sở, ngành từ y tế, công thương đến xây dựng được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ bảo đảm an toàn y tế, điện lưới đến giải quyết tận gốc vấn đề ngập úng bằng giải pháp bền vững như mở rộng hồ điều hòa và phát triển đô thị thông minh.

Tại cơ sở, UBND xã, phường giữ vai trò “tuyến đầu”, trực chiến 24/24 trong mùa mưa bão, sẵn sàng hướng dẫn sơ tán, cảnh báo khu vực nguy hiểm và thống kê thiệt hại minh bạch.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối không được phép chủ quan, phải hành động theo đúng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

BÙI LIÊM