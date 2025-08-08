Phường An Khánh phải là hình mẫu về công tác cải cách hành chính

Trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 của phường An Khánh là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó, xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế là nhiệm vụ then chốt.

Ngày 8-8, Đảng ủy phường An Khánh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường An Khánh

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết, với vị thế cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, đồng bộ, phường An Khánh có điều kiện rất lớn để trở thành đô thị kiểu mẫu, phường đô thị thông minh, vận hành trên nền tảng chính quyền số – công dân số – kinh tế số, phát triển nhanh - bền vững.

Trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 của phường là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó, xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá nâng tầm vị thế phường trong chuỗi đô thị – tài chính của TPHCM và vùng Đông Nam bộ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Nguyễn Lộc Hà biểu dương kết quả toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân phường An Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường An Khánh sớm ổn định tổ chức, xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”. Song song đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng yêu cầu Đảng bộ phường quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. "Phường phải trở thành hình mẫu về công tác cải cách hành chính”, đồng chí yêu cầu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo

Về công tác Đảng, đồng chí Nguyễn Lộc Hà lưu ý phường An Phú tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Hoàng Tùng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Đảng bộ phường An Khánh cũng phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa, lũ.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ

THU HƯỜNG