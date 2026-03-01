Đồng Nai: Ô tô 7 chỗ lật ngang, hai bà cháu tử vong

Chiều 1-3, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Tân Lợi, khiến hai bà cháu tử vong.

Hiện trường vụ Tại nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi) điều khiển xe ô tô mang BKS 93A-437.75, chở vợ là bà N.K.D (57 tuổi) và cháu nội H.T.A.N (10 tuổi), lưu thông trên đường ĐT.753 theo hướng từ ngã ba Thạch Màng đi cầu Mã Đà. Khi đến đoạn thuộc tổ 4, ấp Đồng Tân, xe bất ngờ mất kiểm soát, tự gây tai nạn và lật ngang.

Vụ việc khiến bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng.

Ngay sau tai nạn, Công an xã Tân Lợi có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, điều tra.

XUÂN TRUNG