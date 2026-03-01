Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk

Chiều 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk có chiều dài trên 90km, gồm 2 dự án thành phần: Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong. Tổng mức đầu tư dự án này là 20.848 tỷ đồng.

Đến nay, với các hạng mục chính của 2 dự án thành phần là Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, khối lượng thi công đều đạt trên 93%. Các đơn vị thi công hiện đang tập trung thi công hạng mục dải phân cách, tuyến đường dẫn, hệ thống biển báo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Lê Hảo

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai dự án. Các đơn vị thi công kịp thời khắc phục những khó khăn do đợt mưa bão vào cuối tháng 11-2025, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Các chủ đầu tư báo cáo tiến độ của dự án với Thủ tướng. Ảnh: Lê Hảo

Thủ tướng nhấn mạnh, công việc còn lại của 2 dự án này không còn nhiều, yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Các đơn vị thi công tập trung tăng ca, tăng kíp hoàn thành khối lượng còn lại của công trình, phấn đấu đưa vào khai thác trước dịp lễ 30-4 năm nay.

Dự án cao tốc phía Đông đoạn qua Đắk Lắk sớm đưa vào khai thác sẽ mở ra không gian phát triển mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận tải, góp phần thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk. Ảnh: Lê Hảo

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi, tặng quà cho 36 hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ, đã nhận được nhà sửa chữa, xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

MAI CƯỜNG